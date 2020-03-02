Стефанчук підтвердив, що 4 березня ВР розгляне кадрові питання

За підсумками позачергового засідання Верховної Ради 4 березня можливі кадрові зміни в урядових структурах.

Про це в програмі "Свобода слова" на ICTV повідомив перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент Укрінформу.

"Основою цих змін буде насамперед оцінка того проміжного звіту, який був зроблений урядом на попередньому тижні - уряд звітував перед Верховною Радою. І буде дана оцінка тим блокам (у Кабміні - ред.), які не справляються", - зазначив перший віцеспікер.

За його словами, зараз тривають відповідні консультації, результати яких будуть невдовзі оприлюднені: "Найближчим часом ви отримаєте проєкти рішень, які будуть отримані за результатами цього обговорення".

Стефанчук нагадав, що формування уряду - це конституційна компетенція коаліції. Водночас він припустив, що кадрові зміни можуть виявитися незначними.

"Можливо, не буде якихось великих кадрових рішень. Але, сподіваємося, що вони все ж таки будуть. Тому що справді є питання до дуже багатьох напрямків, які здійснюють і уряд, і правоохоронні органи", - наголосив перший заступник голови ВР.