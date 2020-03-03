Фракція "Слуга народу" обговорить можливі зміни у правоохоронних органах - Корнієнко

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує на засіданні, наміченому на ранок 3 березня, обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Треба заслухати звіт (на позачерговому засіданні Верховної Ради - ред.), треба зробити висновки. Можливо, ці зміни будуть найближчим часом. Можливо, буде можливість дати ще себе проявити керівникам правоохоронних органів", - зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу".

Він додав, що з цього питання у фракції ведеться дискусія.

"Завтра буде засідання фракції. Думаю, що ми остаточно будемо визначатися завтра", - резюмував Корнієнко.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський 28 лютого направив Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Голова ВР призначив засідання на 16-ту годину 4 березня.

На позачерговому засіданні заплановано розгляд законопроєктів №3003П "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, №3015П "Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)", №0025У "Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", №2500Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції” (друге читання)".

Також заплановано розгляд питань "про Кабінет міністрів України" та "про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".