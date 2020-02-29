Пристайко пропонує відправити оцінювальну місію ООН на Донбас

Ідея розміщення миротворців ООН в Україні обговорюється протягом усього часу конфлікту на Донбасі, а для того, аби зрозуміти, чи ця ідея може здійснитися, потрібно надіслати спеціальну місію.

Тему миротворців ООН на Донбасі Вадим Пристайко обговорив із Генеральним секретарем ООН та президентом Генеральної Асамблеї, передає телеканал новин 24.

Ідея розміщення миротворців ООН на лінії розмежування може бути так званим планом Б у разі неможливості виконання Мінських угод, зазначив Пристайко.

"На кожній зустрічі говорив, що, напевно, підійде питання до того, коли ми впремося в неможливість виконання "Мінська" так, як він прописаний, і напевно нам доведеться до вас звертатися по заснування місії. Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не потребує рішення Ради Безпеки ООН, не передбачає вето кого завгодно. Надішліть, нехай ці люди поїдуть, вам пояснять: можливо це чи неможливо", – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо: миротворча місія ООН — дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу.

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У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях"