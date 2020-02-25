РНБО має списки всіх українців, які отримали паспорти РФ на Донбасі - Данілов

Російська Федерація видала близько 156 тисяч російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. РНБО України має списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю liga.net.

"Ми уважно стежимо за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією. Це не перший приклад. Вони так робили під час грузинської війни і молдавського процесу. Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Платять зарплату і говорять: "Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ... Ми вважаємо, що їх (громадян, які отримали російські паспорти - ред.) досить багато. На сьогодні це близько 156 тисяч паспортів", - заявив Данілов.

Він підкреслив, що Україна фізично не може вплинути на цей процес, проте в РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали російські паспорти. "Ми фізично не можемо на це вплинути. На сьогодні ми розробляємо певні пропозиції, що б ми мали робити. У нас, до речі, є списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти", - заявив секретар РНБО.

Як повідомлялося, 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, в спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Цей крок керівництва РФ засудили Україна, ЄС, США та інші країни.