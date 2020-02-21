За сутичками у Нових Санжарах дико було спостерігати - Разумков

Голова ВР Дмитро Разумков прокоментував сутички в Нових Санжарах через евакуацію туди громадян з Китаю і наголосив, що Україна завжди була толерантною державою.

Про це він заявив перед відкриттям ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Давайте не забувати, що Україна завжди була дуже толерантною державою. Мені навіть не дивно, мені дико було вчора спостерігати, я впевнений, як і вам, як і більшій частині, 99% наших співгромадян, що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю. Нашими, ще раз наголошую", - сказав Разумков.

Спікер підкреслив, що евакуйовані громадяни здорові і висловив сподівання, що так буде і впродовж 14 днів карантину.

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"Однак навіть якщо б хтось із них був хворий, був вражений цим вірусом, - це наші громадяни, такі самі, як ми з вами в цьому залі і в усій державі. І не дай Боже, комусь з тих, хто вчора блокував їх переміщення, щоб там були серед них їхні родичі, близькі. На цьому місці може бути кожен. Давайте чути один одного, давайте залишатися людьми і давайте думати про те, як об'єднати державу, а не знайти ті механізми, які зможуть зашкодити країні", - наголосив Разумков.

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що події в Нових Санжарах стануть уроком і побажав громадянам, яких евакуювали з Китаю, якомога швидше повернутися до своїх рідних.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед евакуйованих з китайського міста Ухань, яке є епіцентром розповсюдження коронавірусу, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Вранці 20 лютого між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

Станом на 8:00 21 лютого кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19 становить 2247 осіб – 2238 у Китаї та ще дев'ять - у решті країн.

Кількість заражених у Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 18442 людей.

Приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей із столицею в місті Ухань.