У Південній Кореї на коронавірус захворіли ще пів сотні осіб

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Південній Кореї зросла до 156 осіб після підтвердження ще 52 випадків.

Про це повідомляє Yonhap.

“Південна Корея повідомила про 52 нових випадки інфікування коронавірусом. Таким чином загальна кількість інфікованих становить 156 осіб”, - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, більшість нових випадків пов'язують із нещодавнім церковним зібранням у південно-східному місті Тегу.

Так, із 52 нових інфікованих, вірус зафіксований у 41 особи з міста Тегу, що за 300 км від Сеула.

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Зазначається, що 20 лютого зафіксували першу у Південній Кореї смерть від коронавірусу, ще у 104 осіб підтвердилося інфікування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 2247 осіб, ще у 76 498 було підтверджено зараження. Одужали 18 442 особи.

Фото: АА