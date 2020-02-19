Рада вже розглянула понад 550 поправок до "земельного" законопроєкту

Верховна Рада розглянула вже понад 550 поправок до законопроєкту про запуск ринку землі (№2178-10).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, до перерви в ранковому засіданні, яка згідно з регламентом оголошується о 12:00 і триває пів години, депутати розглянули 554 поправки. Загалом під час підготовки “земельного” законопроєкту до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.