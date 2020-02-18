Розгляд “земельних” поправок займе до 3 місяців - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що розгляд у другому читанні “земельного” законопроєкту займе 2,5 - 3 місяці, і планує спілкуватися з лідерами фракцій, які внесли найбільше поправок.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очікування такі. Якщо не зміняться суттєво якісь обставини, ми прогнозуємо це, базуючись на сьогоднішніх цифрах, які ми маємо. Зараз в середньому розгляд однієї поправки займає 3 хвилини... Якщо кількість поправок поділити на 3 хвилини і вирахувати від цієї цифри всі перерви і таке інше, то це десь - 2,5-3 місяці роботи парламенту", - сказав Арахамія.

На думку депутата, тисячі поправок, на яких наполягають члени фракцій "Опозиційна платформа - за життя" і "Батьківщина" є блокуванням роботи парламенту.

"Я буду особисто наполягати на тому, щоб зібрати голів фракцій і з ними поспілкуватися - яким чином вони будуть дивитися в очі своїм виборцям, які будуть казати, що вони заблокували парламент. Навіщо?" - сказав Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" додав, що додаткові пленарні дні Верховної Ради - один з інструментів для прискорення розгляду поправок, який наразі розглядається.

"Додаткові пленарні дні - один із інструментів, які можуть прискорити... Ми ще не вирішили, бо думаємо, що тоді буде нова серія маніпуляцій щодо того, що ми прискорюємо процес штучним чином і таке інше", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним, Верховна Рада 18 лютого продовжуватиме розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Рада має намір продовжити розгляд проєкту закону із 217-ї поправки. Загалом, під час підготовки його до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. На знак протесту народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000. За другий депутати розглянули 216 поправок до земельного законопроєкту.

7 лютого голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Архамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.