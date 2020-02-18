У "Слузі народу" є противники ринку землі, але голосів для закону вистачить — Арахамія

У фракції партії "Слуга народу" фракції є 12 чи 13 народних депутатів, які висловлюються проти ухвалення закону про продаж сільськогосподарських земель, проте голосів для ухвалення закону вистачить.

Таке переконання висловив голова фракції Давид Арахамія у розмові з журналістами у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас у фракції є достатньо голосів. Як тільки ми вийдемо і будемо голосувати, ви все побачите на табло", - сказав Арахамія.

Водночас він додав, що у фракції "є 12 чи 13 депутатів", які висловлюються проти. "Ми з ними спілкуємося нормально, намагаємося переконати", - зазначив Арахамія.

Голова фракції уточнив, що серед тих, хто намагається переконати цих депутатів, - "він сам, і в Офісі Президента". "Ми разом, ми одна команда, це ж наш спільний законопроєкт, це ж законопроєкт від нашої команди. Тому в цьому немає нічого протизаконного і надзвичайного", - заявив Арахамія.

Він також підкреслив, що про жодну купівлю голосів не може бути й мови. "Це практика вже минулих поколінь. Я сподіваюся, що ніколи такого не станеться, зокрема, з партією "Слуга народу", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Парламент 6 лютого почав розглядати у другому читанні цей законопроєкт. У ньому передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.