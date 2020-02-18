Сурков за 10 хвилин отримав підпису сепаратистів під "Мінськом" - Німеччина в ООН
Про це він заявив на ініційованому Росією засіданні Ради безпеки ООН по Україні, яка проходить в Нью-Йорку, передає "Лівий Берег".
"Десять днів тому керівник "ДНР" на своєму сайті сказав, що пан Пашков буде чинним керівником Донецька. Він був до цього віцегубернатором Іркутська. А Іркутськ, наскільки мені відомо, знаходиться в Росії", - заявив Хойзген.
Також він зазначив, що, за словами глави бюро з міграції російського МВС Валентини Козакової, РФ активно видавала російські паспорти жителям окупованій території Донбасу.
"Я був у Мінську, і велися переговори всю ніч, і були укладені Мінські домовленості. Хтось сказав: сепаратисти повинні підписати. І пан Сурков (який до 17 лютого перебував на посаді помічника президента РФ і відповідав за український напрямок, - ред.), який вів переговори, сказав: «Я це зроблю». І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів від сепаратистів. Це щодо незалежності сепаратистів від Росії", - заявив постійний представник Німеччини при ООН.
Нагадаємо: у вівторок, 18 лютого, вранці озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Хутір Вольний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.