Сурков за 10 хвилин отримав підпису сепаратистів під "Мінськом" - Німеччина в ООН

Постійний представник Німеччини при ООН Крістофер Хойзген навів докази причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України.

Про це він заявив на ініційованому Росією засіданні Ради безпеки ООН по Україні, яка проходить в Нью-Йорку, передає "Лівий Берег".

"Десять днів тому керівник "ДНР" на своєму сайті сказав, що пан Пашков буде чинним керівником Донецька. Він був до цього віцегубернатором Іркутська. А Іркутськ, наскільки мені відомо, знаходиться в Росії", - заявив Хойзген.

Також він зазначив, що, за словами глави бюро з міграції російського МВС Валентини Козакової, РФ активно видавала російські паспорти жителям окупованій території Донбасу.

"Я був у Мінську, і велися переговори всю ніч, і були укладені Мінські домовленості. Хтось сказав: сепаратисти повинні підписати. І пан Сурков (який до 17 лютого перебував на посаді помічника президента РФ і відповідав за український напрямок, - ред.), який вів переговори, сказав: «Я це зроблю». І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів від сепаратистів. Це щодо незалежності сепаратистів від Росії", - заявив постійний представник Німеччини при ООН.

Нагадаємо: у вівторок, 18 лютого, вранці озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Хутір Вольний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.