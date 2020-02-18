Волкер не вірить у вибори в ОРДЛО цього року

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні, не думаю, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можливі вибори цього року. - Ну як ви можете провести чесні та вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили та бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори", - додав Волкер.

Він також зазначив, що під час своєї роботи не чув жодних натяків від української влади на таку можливість.

"Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах, і це у них виходить дуже впевнено. Але жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось навіть розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією", - сказав Волкер.

Дипломат нагадав, що подібні конфлікти у світі відбуваються не вперше, і намагання швидко провести вибори, як наприклад у Боснії, ні до чого доброго не призвели.

"Та я підкреслю: я ніколи не чув, щоби такий варіант розглядався Україною", - додав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що українська влада хоче провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донбасу, у жовтні 2020 року, але для цього мають бути створені безпекові та політичні умови. За його словами, "людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону".