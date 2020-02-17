Місцеві вибори на окупованих територіях неможливі — ексзаступник голови ЦВК

Проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей в нинішніх умовах неможливе.

Про це сказав колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера під час виступу на міжнародному круглому столі “Посилення російського втручання у виборчі процеси: загрози та реагування” в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На далеку перспективу лишаюся оптимістом, проте з точки зору сьогоднішнього дня проведення виборів на окупованих територіях неможливе,” - сказав Магера.

Він наголосив, що українське виборче законодавство передбачає дотримання певних засад і принципів, що є каркасом виборчої системи, без якого вибори втрачають сенс. “Зокрема, у мене виникає питання, як проводити ті ж вибори на окупованому Донбасі, коли ... з об’єктивних причин Україна як держава не може гарантувати дотримання принципів загального виборчого права”, - наголосив Магера.

Він також зауважив, що наразі важко знайти оптимальний спосіб розв'язання питання голосування внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, Магера наголосив на важливості дотримання та забезпечення принципу вільних виборів, створення умов для вільного формування своєї волі — коли виборець сам вирішує, за кого йому голосувати без нав’язування з боку телебачення, сторонніх осіб, коли людина має можливість аналізувати різного роду інформацію і після того приймати рішення. “Чи можливо це зробити сьогодні для виборця на окупованому Донбасі? Моя відповідь є очевидною, що ні", - вважає Магера.

Він додав, що "в умовах цієї рашистської пропаганди, яка є на телеканалах так званих ДНР і ЛНР", виборець позбавлений можливості вільно підійти до формування свого бачення, вияву своєї політичної волі.

Водночас неодноразові заяви "офіційних" осіб з окупованих територій про те, що вони не будуть допускати представників українських політичних партій і самі вирішуватимуть, які українські ЗМІ зможуть працювати на виборах, на думку Магери, “звужують можливість проведення виборів на цих територіях фактично до нуля”. “Очевидно, треба бути якимось самогубцем, аби парламент ухвалив рішення про проведення виборів на окупованому Донбасі уже в жовтні 2020 року. Мова іде про 25 жовтня”, - додав він.

Магера зауважив, що “в юридичному сенсі, за Конституцією України, це стаття 75. Призначення чергових як і позачергових виборів на сьогодні - це прерогатива парламенту". “Проте, на мою думку, є два ланцюжки, які можуть або запустити виборчий процес за назвою, а не по суті на окупованому Донбасі, або не запустити його як такий. Перший - ухвалення рішення парламенту, коли парламент ухвалює постанову про призначення чергових виборів у тому числі на окупованому Донбасі. І другий момент - навіть якщо призначено вибори самим парламентом, у Центральної виборчої комісії і за нині чинним законом про місцеві вибори, і за положеннями Виборчого кодексу залишається можливість ухвалити рішення про встановлення неможливості проведення виборів на окремих територіях в силу неможливості дотримання положень виборчого законодавства”, - зауважив Магера.

Таким чином, наголосив він, “тоді ЦВК буде змушена брати на себе відповідальність: або вони залишають все так, як є, і виконують постанову парламенту, або все ж таки займають позицію здорового глузду і, маючи всі правові механізми, ухвалюють постанову про неможливість проведення виборів на окремих територіях окупованого Донбасу”.

Магера також звернув увагу на високі ризики впливу російського фактора на позицію українських виборців на місцевих виборах.

“Зверніть увагу на вислів президента Путіна про те, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття є не Перша чи Друга світові війни, не Голодомор, не Голокост, а розпад Радянського Союзу. Це те, що сидить у голові цієї людини, і вона піде на все, аби спробувати відновити Радянський Союз в будь-яких формах. І вибори — це той спосіб, відносно малою кров’ю, де є можливість відновити вплив, відновити Російську імперію в колишніх кордонах”, - вважає Магера.

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Він також наголосив, що всі технічні та організаційні моменти проведення місцевих виборів є другорядними, і “якщо немає дотримання принципів чи засад як таких, виборчий процес не може відбуватися”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що хотів би провести місцеві вибори, у тому числі й на тимчасово непідконтрольному Донбасі та в анексованому Криму вже у жовтні цього року. Проте без виконання безпекових і політичних умов це неможливо.