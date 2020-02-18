Росія має вивести війська з Донбасу — заява НАТО щодо сьогоднішньої ескалації

Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався сьогодні вранці, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску, яку отримав Укрінформ.

"Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Сході України цього ранку. Це підриває Мінські домовленості та зусилля до мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.

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Лунгеску наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми продовжуємо закликати Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації Мінських угод", - наголосила речниця НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро були поранені.