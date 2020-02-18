Естонія поставить питання порушення Росією "Мінська" на Радбезі ООН

Естонія засуджує ескалацію конфлікту на Донбасі і має намір ставити питання порушення Росією Мінських угод і домовленостей у нормандському форматі на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН.

Про повідомив у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Рішуче засуджуємо сьогоднішні цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати крихкий статус-кво біля Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія порушить питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі (на саміті нормандської четвірки 9 грудня - ред.)", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на штаб ООС, у вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де буде обговорено виконання Мінських угод, ініційоване делегацією Росії.

У четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.