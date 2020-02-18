У Кремлі відреагували на ескалацію на Донбасі

Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться "з'ясувати деталі того, що сталося" на Донбасі і робити висновки.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Сподіваємося, що найближчим часом вдасться з'ясувати деталі того, що сталося, перш ніж робити якісь висновки", - заявив Пєсков.

За його словами, твердження про те, що Кремль може мати вплив на Донецьк і Луганськ, а також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, є "абсолютно неправильним формулюванням". Пєсков також заявив, що в Кремлі "не знають, що спровокувало це зіткнення" і "висловлюють співчуття" у зв'язку з "жертвами з обох сторін".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони прийматиме рішення про подальші кроки у зв'язку з наступом бойовиків на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п'ять - тяжко поранених.