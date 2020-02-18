Порошенко про бій в ООС: Такий мир Путін готовий надати Україні

П'ятий президент України Петро Порошенко вкотре закликав не довіряти президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це він написав у Facebook, коментуючи сьогоднішній бій в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні вранці в районі Новотошківського почався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-мм мінометів. Є перші жертви. Це, напевно, той мир, який побачили, зазирнувши в очі Путіну. Такий мир Путін готовий надати Україні", - зазначив він.

Порошенко вкотре закликав: "Не вірте Путіну! Ми маємо зробити все, щоб боронити державу, зміцнювати армію, плекати нашу мову, розбудовувати церкву. І ми - опозиція, громадськість, уся Україна - маємо об'єднатися для досягнення цієї мети".

Читайте також: Депутати пропонують викликати в Раду Загороднюка та Хомчака

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Згодом у штабі ООС повідомили, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний закінчився, один український військовий загинув, четверо поранені.

За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.

Фото: "ЄС".