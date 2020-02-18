Депутати пропонують викликати в Раду Загороднюка та Хомчака

Депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність" закликає викликати на засідання ВР міністра оборони Андрія Загороднюка та начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Руслана Хомчака.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вимагаємо, щоби сьогодні до Верховної Ради було викликано міністра оборони та начальника Генерального штабу, і ми почули, що відбувається на фронті поблизу місця розведення", - сказала Геращенко.

Позицію "Євросолідарності" підтримали й у депутатській групі "За майбутнє".

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"Дійсно з п'ятої ранку всі ЗМІ та штаб заявляє про напад російських військ на військові об'єднання, на нашу територію. Я хочу звернутися до Дмитра Олександровича (Разумкова - ред.) і запропонувати запросити дійсно на закриту або відкриту зустріч міністра закордонних справ, міністра оборони, тому що ця кулуарність, яка була всі п'ять років попередньої влади... призвела до того, що ми втратили десятки тисяч наших друзів, братів наших і сестер... ", - зазначив член групи Ігор Палиця.

За словами депутата, кулуарність може призвести знову до ескалації конфлікту на сході України, чого не можна допустити.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації вранці атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені.