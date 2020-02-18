Президент сьогодні проведе засідання РНБО

Сьогодні об 11 годині під головуванням Президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки й оборони.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

“Об 11-ій година розпочнеться засідання РНБО під головуванням Президента”, - розповіли в ОП.

Водночас в Офісі Президент підкреслили, що зазначене засідання Радбезу було заплановане напередодні.

За результатами засідання РНБО запланований брифінг секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки.

Фото: ОП.