Президент сьогодні проведе засідання РНБО
Укрінформ
Сьогодні об 11 годині під головуванням Президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки й оборони.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
“Об 11-ій година розпочнеться засідання РНБО під головуванням Президента”, - розповіли в ОП.
Водночас в Офісі Президент підкреслили, що зазначене засідання Радбезу було заплановане напередодні.
За результатами засідання РНБО запланований брифінг секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки.
Фото: ОП.