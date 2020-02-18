Між Разумковим та Геращенко в Раді сталася словесна перепалка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповів співголові фракції "Європейська солідарність" Ірині Геращенко на докір щодо його нібито відмови зустрічатися з родинами героїв Небесної Сотні, зокрема з матір'ю загиблого 20-річного активіста Майдану Олександра Плеханова.

Словесна перепалка між депутатами сталася під час ранкового пленарного засідання парламенту 18 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я до хвилини пам'ятаю 18 лютого 2014 року, коли Грушевського була перекрита "беркутівцями" та автозаками... Саме біля Маріїнського палацу та на Кріпосному провулку 18 лютого тоді розпочалися перші масові вбивства майданівців. І перша "моя" усвідомлена смерть - це 20-річний Саша Плеханов, із мамою якого відмовилася зустрітися пані Венедіктова, нинішня голова ДБР, і так само не знайшов часу голова Верховної Ради", - заявила Геращенко.

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У відповідь на це спікер пояснив, що не зобов'язаний нікому доповідати про свої зустрічі, зокрема з мамою Олександра Плеханова.

"Дуже добре, що ви слідкуєте за графіком голови Верховної Ради, однак якщо я з кимось зустрічаюся, наприклад, із Інною Олександрівною (ви згадали про маму Плеханова), то я не зобов'язаний про це комусь доповідати і, тим більше, створювати з цього піар", - відповів Разумков.