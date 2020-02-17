Рух опору капітуляції відреагував на "12 кроків для України"

Для того, щоб змусити Росію, як країну-агресора, швидше відновити міжнародний правопорядок, світове співтовариство повинне посилювати санкції, а не прагнути відновити співпрацю з нею.

Про це йдеться у заяві Руху опору капітуляції щодо так званих 12 кроків "мирного врегулювання" для України, яка є в розпорядженні Укрінформу.

"Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки окрім іншого, на жаль, запам’ятається скандальною заявою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону", яку буцімто спільно підготували кілька аналітичних центрів з Європи у співпраці з Російською радою міжнародних справ. Промовистим свідченням того, що оприлюднення такої заяви на поважній міжнародній конференції було помилковим рішенням, стало те, що організатори були змушені видаляти цей текст з офіційного сайту Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас ця подія не може залишитися поза увагою міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.

Як зазначили її автори, обговорювати виписані в документі положення немає жодного сенсу.

"Цей документ відтворює кремлівський підхід до оцінки "подій в Україні і навколо України". Росія не визнає збройної агресії проти України та окупації частини її території, натомість кремлівська пропаганда поширює міф про громадянську війну в Україні. Автори "12 кроків" також неприховано запропонували втілити в життя давні забаганки Москви, спрямовані на "перегляд національної ідентичності" України з втручанням в цей процес сусідніх держав; впровадження особливого режиму економічних відносин між Донбасом та Росією; послаблення міжнародних санкцій щодо Росії, незважаючи на продовження збройної агресії та окупації українських територій", - наголошується у заяві Руху опору капітуляції.

У документі також підкреслюється, що попри наполегливі намагання російської пропаганди сформувати в суспільній уяві вигадану паралельну реальність, неспростовним фактом залишається те, що починаючи з 20 лютого 2014 року Росія веде агресивну війну проти України, окупувала Крим й частину Донецької та Луганської областей.

Таким самим фактом є й те, що Росія розпочала та продовжує приховану війну проти держав НАТО і ЄС, прагнучи поширити хаос та дестабілізувати світовий безпековий порядок, з метою нав’язати ослабленим демократичним державам власну політичну волю. "Вважаємо, що й сама заява про "12 кроків" є черговим прикладом такого руйнівного впливу Кремля на Заході, коли встановлюючи непублічну співпрацю із західними політиками, медіа й аналітичними центрами, зловживаючи свободою слова, Москва насаджує вигідний для себе порядок денний", - підкреслюють автори заяви.

Водночас вони наголошують, що розв’язання проблем у відносинах Росії з Україною не потребує складних і вигадливих сценаріїв. "Просто Росія, відповідно до норм міжнародного права, має припинити збройну агресію, відновити порушений міжнародний правопорядок, беззастережно вивести всі свої збройні формування з Криму, Донеччини та Луганщини, а також сприяти встановленню українського контролю вздовж всієї лінії державного кордону. Такий покроковий план, зокрема, міститься в Українській доктрині безпеки та миру, ухваленій Стратегічною радою Руху опору капітуляції 31 жовтня 2019 року", - йдеться у заяві.

Підписанти підкреслюють, що Росія повинна визнати політичну і матеріальну відповідальність за агресію, окупацію української території та наслідки, спричинені цими злочинами. "До того моменту, поки Росія утримує під своїм загальним контролем частину території України, вона зобов’язана підтримувати життєдіяльність на окупованих нею територіях і забезпечувати там повагу до основоположних прав та свобод людини. Для того, щоб змусити агресора швидше відновити міжнародний правопорядок, світове співтовариство має посилювати санкції, а не прагнути відновити співпрацю з державою, яка зухвало і грубо порушує міжнародне право. Тільки такий підхід до розв’язання цієї проблеми забезпечить справедливий і сталий мир", - зауважують у Русі опору капітуляції.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, включаючи Росію.

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, про те, що не визнає "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак у суботу, 15 лютого, план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції.