Порошенко - про "12 кроків": Для України цей план є капітуляцією

Так звані "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", які 14 лютого з'явилися на сайті Мюнхенської безпекової конференції, є планом капітуляції України.

Таку оцінку висловив п'ятий Президент України Петро Порошенко в коментарі журналістам у Мюнхені, передає кореспондент Укрінформу.

"Цей папірець не є офіційним документом Мюнхенської безпекової конференції - з цим ми в першу чергу звернулися до організаторів. Це план не Мюнхена. Це - план Кремля, мир на російських умовах. Це те, що можна побачити, коли зазирнеш в очі Путіну: "русскій мір". Для України такий план є капітуляцією. Це - план виведення Росії з-під санкцій та передачі їй від НАТО ключа до України. Вони дійшли того, що сказали, ніби питання самоідентифікації українців має вирішуватися Росією… Це план, неприйнятний для України", - заявив Порошенко.

Він відзначив, що МЗС Україні видало відповідну заяву з цього приводу.

Лідер партії "ЄС" додав, що чекає в суботу реакції Президента Зеленського на такі речі, "які вимагають розмити ту солідарність з Україною, яку ми будували п'ять років, розмити санкційний режим".

"Цього ми не допустимо", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації у співпраці з Російською радою міжнародних справ оприлюднили документ під назвою "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Документ був поширений 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Він по суті має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. У ньому пропонується, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ і Євросоюзу.

У плані також ідеться про запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідніх держав, у тому числі Росії.

Керівництво Мюнхенської конференції не визнало "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом, і його було видалено з офіційного сайту заходу.

Фото: eurosolidarity.org