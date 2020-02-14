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МЗС: "12 кроків до миру на Донбасі" є приватною ініціативою, а не офіційним документом Мюнхена

Укрінформ
Керівництво Мюнхенської конференції не визнає «12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» офіційним документом, це приватна ініціатива, тому його було видалено з офіційного сайту конференції.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

«Документ «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави», - зазначила вона.

Речниця МЗС акцентувала, що тези, які містяться в цьому документі, не відповідають офіційній позиції Української держави.

Зеленко також повідомила, що, за інформацією керівництва Мюнхенської конференції безпеки, воно також не визнає цей матеріал офіційним документом конференції, а його текст було видалено з офіційного сайту конференції.

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Як повідомляли ЗМІ, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

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