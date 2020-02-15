"12 кроків" повторюють пропозиції Москви - експерти США

Американські експерти вважають, що план "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який 14 лютого з'явився на сайті Мюнхенської конференції, частково повторює пропозиції Москви.

Про це йдеться в заяві 24 американських дипломатів та аналітиків, оприлюдненій Atlantic Council.

"Більшість із дванадцяти рекомендацій… якщо вони сумлінно виконуватимуться всіма сторонами, мають конструктивний характер і можуть бути засобом зміцнення довіри й полегшувати страждання, яких зазнає населення окупованого Донбасу", - йдеться у заяві.

Водночас зауважується, що деякі з пунктів є "проблемними", оскільки "повторюють пропозиції Кремля про переговори".

Ба більше, зазначають експерти, документ змальовує проблему "в дружніх Кремлю термінах". Зокрема, в першому реченні сказано про "конфлікт в Україні та навколо неї".

"Цей "конфлікт всередині й навколо України" почався, коли російські війська без розпізнавальних знаків захопили український півострів Крим, і Москва анексувала його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі, використовуючи свій масивний дезінформаційний апарат, щоб подати це як громадянський конфлікт в Україні", - вказують автори заяви.

За їхніми словами, "без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (у тому числі важкого озброєння), боєприпасів - і в деяких випадках регулярних підрозділів - російської армії не було б "конфлікту всередині й навколо України".

Головною проблемою американські експерти вважають агресію Москви проти України, вона потребує розв’язання шляхом відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, починаючи з Донбасу.

Від перших днів після розпаду СРСР Москва експлуатувала внутрішні розбіжності у своєму так званому близькому зарубіжжі, щоб впливати на уряди в Кишиневі, Баку, Тбілісі та Єревані через заморожені конфлікти в сепаратистських регіонах. Коли ці засоби не спрацьовували, "Москва використовувала війська регулярної армії, як у Грузії у 2008 році й Україні у 2014 році", - йдеться в заяві.

За словами її авторів, Захід дозволяв Москві проводити цю політику до агресії 2014 року в Україні, після чого вдався до санкцій проти Росії.

Заяву, зокрема, підписали, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор і Марі Йованович.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації у співпраці з Російською радою міжнародних справ оприлюднили документ під назвою "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Документ був поширений 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Він по суті має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. У ньому пропонується, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ і Євросоюзу.

У плані також ідеться про запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідніх держав, у тому числі Росії.

Керівництво Мюнхенської конференції не визнало "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом, і його було видалено з офіційного сайту заходу.