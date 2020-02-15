Пристайко та Маас обговорили виконання домовленостей лідерів “нормандської четвірки”
Про це повідомляє сайт МЗС.
У центрі уваги зустрічі було обговорення незадовільного стану виконання домовленостей, досягнутих лідерами “нормандської четвірки” під час Паризького саміту.
Пристайко, зокрема, наголосив, що реального прогресу вдалось досягти лише в частині одночасного звільнення утримуваних осіб. Домовленості про припинення вогню, допуск Червоного хреста на окуповані території, забезпечення цілодобового моніторингу місією ОБСЄ залишаються невиконаними російською стороною.
Міністри обговорили також необхідні кроки з підготовки наступної зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, про яку було домовлено в Парижі.
Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва України та Німеччини.
Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".
Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.
Фото: МЗС.