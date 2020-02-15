Пристайко та Маас обговорили виконання домовленостей лідерів “нормандської четвірки”

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з Міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє сайт МЗС.

У центрі уваги зустрічі було обговорення незадовільного стану виконання домовленостей, досягнутих лідерами “нормандської четвірки” під час Паризького саміту.

Пристайко, зокрема, наголосив, що реального прогресу вдалось досягти лише в частині одночасного звільнення утримуваних осіб. Домовленості про припинення вогню, допуск Червоного хреста на окуповані території, забезпечення цілодобового моніторингу місією ОБСЄ залишаються невиконаними російською стороною.

Міністри обговорили також необхідні кроки з підготовки наступної зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, про яку було домовлено в Парижі.

Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва України та Німеччини.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: МЗС.