Єрмак обіцяє, що в Офісі Президента не буде інтриг і "телефонного права"

Новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб в команді глави держави не було інтриг і "телефонного права" з метою втручання у державні процеси.

Про це він заявив на брифінгу 12 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результати, тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Ми повинні зробити все, щоб Офіс Президента був дійсно Офісом Президента, ми всі працювали на те, щоб Президент був успішним і країна була успішною. Все це буде сконцентроване на виконанні всіх обіцянок і принципів, які ми декларували під час президентської кампанії Володимира Зеленського", - сказав Єрмак.

Він додав, що робитиме все необхідне, щоб в Офісі Президента основним принципом була професійна колективна робота однодумців, які поважають одне одного, і комфортна атмосфера.

"Я зроблю все, щоб не було ніякого "телефонного права" і втручання в державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно", - пообіцяв Єрмак.

Він подякував Президенту за довіру і можливість працювати разом з метою зробити Україну успішною і квітучою державою, а також спростував чутки про його протистояння зі своїм попередником Андрієм Богданом.

"Я хочу подякувати Андрію Богдану за той внесок, який він зробив. Це дійсно дуже фахова та професійна людина", - заявив керівник ОП.

Єрмак також подякував журналістам, які протягом дев'яти місяців "дуже допомагали, іноді критикували".

"Я вважаю, що без цього ми не змогли б щоденно покращувати нашу роботу. Я впевнений, що без медіа влада не може стати кращою. Ми мусимо і хочемо це визнати", - наголосив він.

Керівник ОП також визнав, що багато ще треба зробити у сфері комунікації, і пообіцяв підняти її на більш високий рівень з обов'язковим дотриманням принципів свободи слова.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.