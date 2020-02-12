Єрмак запевняє, що посада в ОП не заважатиме йому займатися напрямком Донбасу
Укрінформ
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що призначення на цю посаду не заважатиме йому продовжувати займатися напрямком Донбасу.
Про це Єрмак сказав під час брифінгу у середу в ОП, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я не залишу цей напрямок, він є одним з пріоритетних і саме зараз цими днями продовжуються перемовини, сьогодні наші представники працюють в Мінську. Тому я вважаю, що ні, це не буде заважати, я думаю, що сьогодні разом з Міністерством закордонних справ, з іншими державними установами, з Кабінетом міністрів ми будемо продовжувати цю працю", - сказав Єрмак.
Він зауважив, що в Україні немає важливішого питання, ніж припинення війни на Добасі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.