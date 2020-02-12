Єрмак запевняє, що посада в ОП не заважатиме йому займатися напрямком Донбасу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що призначення на цю посаду не заважатиме йому продовжувати займатися напрямком Донбасу.

Про це Єрмак сказав під час брифінгу у середу в ОП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не залишу цей напрямок, він є одним з пріоритетних і саме зараз цими днями продовжуються перемовини, сьогодні наші представники працюють в Мінську. Тому я вважаю, що ні, це не буде заважати, я думаю, що сьогодні разом з Міністерством закордонних справ, з іншими державними установами, з Кабінетом міністрів ми будемо продовжувати цю працю", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що в Україні немає важливішого питання, ніж припинення війни на Добасі.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.