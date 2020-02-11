Україна не збирається призначати посла в Росії — МЗС

У Міністерстві закордонних справ України не планують призначати посла в Російській Федерації у зв'язку з продовженням агресії РФ і окупації нею українських територій.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит Укрінформу.

"З огляду на продовження російської агресії проти України та окупації Росією українських територій немає будь-яких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "Российской газете" заявив, що Російська Федерація готова знову обмінятися послами з Україною.

Як повідомлялося, Росія та Україна відкликали для консультацій своїх послів у 2014 році.

У 2018 році Верховна Рада ухвалила Закон № 0206 "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".