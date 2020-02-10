Лавров каже, що Кремль не проти повернути посла РФ в Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація готова знову обмінятися послами з Україною.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю «Российской газете».

«Зараз, щоправда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах дуже взаємопов'язані в економіці, у сфері транспорту, в гуманітарних справах, в сімейних зв'язках», - сказав Лавров.

Також він зазначив, що зі своїм українським колегою Вадимом Пристайком мав можливість поспілкуватися лише один раз під час "нормандського формату".

Нагадаємо, Україна і РФ не мають послів після початку російської агресії проти України. 17 березня 2014 року посол України в РФ Володимир Єльченко був відкликаний до Києва для консультацій у зв'язку з анексією Криму Росією. Після цього в Росію він не повертався. Посольством у Москві керує тимчасовий повірений Руслан Німчинський.

У свою чергу 28 липня 2016 року Михайло Зурабов був звільнений від обов'язків посла РФ в Україні. Керує російським посольством тимчасовий повірений Олександр Лукашик.