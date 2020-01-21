В Росії новий уряд - хто з чиновників зберіг посади

У Росії призначено новий уряд - президент РФ Володимир Путін підписав відповідні укази про призначення.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

До складу кабінету міністрів на чолі з Михайлом Мішустіним увійшли як віце-прем'єри Дмитро Григоренко (глава апарату уряду), Юрій Трутнєв (повпред президента в Далекосхідному федеральному окрузі), Вікторія Абрамченко, Юрій Борисов, Тетяна Голікова, Олексій Оверчук, Марат Хуснуллін і Дмитро Чернишенко. Першим віце-прем'єр-міністром став Андрій Бєлоусов, колишній радник президента з економіки.

Свої посади в новому російському уряді зберегли міністр оборони Сергій Шойгу, глава МЗС Сергій Лавров, міністр енергетики Олександр Новак, міністр фінансів Антон Сілуанов (він втратив посаду віце-прем'єра), міністр по ГО і НС Євген Зіничев, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, міністр транспорту Євген Дітріх, глава міністерства промисловості і торгівлі Денис Мантуров, міністр природних ресурсів і екології Дмитро Кобилкін, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев (старший син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева).

Міністром освіти призначено Сергія Кравцова, міністром науки та вищої освіти - Валерія Фалькова, міністром з розвитку Далекого Сходу - Олександра Козлова.

Мін'юст очолив Костянтин Чуйченко, Мінекономрозвитку - Максим Решетніков, міністерство охорони здоров'я - Михайло Мурашко, міністерство праці та соцзахисту - Антон Котяков.

Міністром культури РФ стала Ольга Любімова, міністром будівництва і житлово-комунального господарства - Володимир Якушев, міністром цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій - Максут Шадаєв, міністром спорту - Олег Матицин.