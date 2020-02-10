Росія має спершу повернути Донбас і Крим, а потім думати про послів - Клімкін
Таку думку дипломат висловив у Facebook.
"Знову викинули в публічний простір тему повернення послів з РФ. Спочатку Донбас і Крим потрібно повернути, а потім і про послів подумати", - написав Клімкін.
Він зауважив, що навіть Лукашенко "вислав" російського посла з Білорусі.
"Нам не потрібні симуляція та штучне створення формальності, коли їх немає і бути не може. Один крок такої "нормалізації" - і частина Заходу буде рада з'їхати. Не говорячи вже про мораль", - зазначив ексміністр.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю «Российской газете» заявив, що Російська Федерація готова знову обмінятися послами з Україною.
Укрінформ звернувся до МЗС України з проханням про коментар щодо цієї заяви Лаврова.