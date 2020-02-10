Росія має спершу повернути Донбас і Крим, а потім думати про послів - Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тему повернення посла Росії в Україну можна обговорювати тільки після деокупації Криму і Донбасу.

Таку думку дипломат висловив у Facebook.

"Знову викинули в публічний простір тему повернення послів з РФ. Спочатку Донбас і Крим потрібно повернути, а потім і про послів подумати", - написав Клімкін.

Він зауважив, що навіть Лукашенко "вислав" російського посла з Білорусі.

"Нам не потрібні симуляція та штучне створення формальності, коли їх немає і бути не може. Один крок такої "нормалізації" - і частина Заходу буде рада з'їхати. Не говорячи вже про мораль", - зазначив ексміністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю «Российской газете» заявив, що Російська Федерація готова знову обмінятися послами з Україною.

Укрінформ звернувся до МЗС України з проханням про коментар щодо цієї заяви Лаврова.