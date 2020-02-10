Україна зацікавлена в активнішому залученні Італії до врегулювання на Донбасі - МЗС

Україна зацікавлена у більш активному залученні Італії до налагодження мирного процесу на Донбасі та відновлення інфраструктури цього регіону.

Про це йшлося на переговорах міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, які відбулись 10 лютого у Римі, повідомляє пресслужба МЗС.

"Під час розмови сторони обговорили практичні кроки реалізації домовленостей, досягнутих у ході зустрічей Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Італійської Республіки 7 лютого. Окрему увагу було приділено питанням розвитку торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та більш активного залучення Італії до налагодження мирного процесу на Донбасі та відновлення інфраструктури цього регіону", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у пресслужбі, Пристайко також наголосив, що Україна зацікавлена в подальшій активізації співпраці у таких сферах, як енергетика, космос, охорона здоров’я, транспорт та культурно-гуманітарне співробітництво.

Міністр Ді Майо висловив тверду позицію уряду Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності сприяти Українській державі у питаннях впровадження системних реформ, зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.