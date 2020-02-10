Окружний адмінсуд відкрив справу щодо порядку перетину лінії розмежування

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про визнання нечинними окремих положень Порядку в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про визнання нечинними окремих положень Порядку в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях та з таких територій”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається позов подав житель Краматорська, котрий оскаржує шості абзаци 17 та 18 пунктів Постанови Кабінету Міністрів України №815 від 17 липня 2019 року, які передбачають, що, в разі наявності рішення суду щодо обмеження виїзду за кордон, фізичній особі буде відмовлено в наданні дозволу на перетинання лінії розмежування через діючі контрольні пункти для в’їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій.

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Окрім того, згідно з цими пунктами, через наявність рішення суду щодо обмеження виїзду за кордон координаційний центр або координаційна група припиняє чи скасовує дозвіл фізичної особи на перетинання лінії розмежування.

Позивач вважає, що вказані положення не відповідають вимогам Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та просить суд визнати їх незаконними.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 3 березня 2020 року.