Рада розглянула 184 "земельні" поправки, продовжить у пʼятницю

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив засідання парламенту в четвер.

Народні депутати працювали до 19:30, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав віцеспікер.

Під час вечірнього засідання парламентарії розглянули 184 поправки до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" з понад 4000.

Крім того, депутати відхилили два проєкти постанов, які передбачали скасування рішень про ухвалення законів "Про повну загальну середню освіту" і "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 6 лютого, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.