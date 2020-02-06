Разумков запевняє, що закон про ринок землі ухвалять за регламентом

Разумков запевняє, що закон про ринок землі ухвалять за регламентом

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що рішення щодо закону про ринок землі прийматиметься згідно з Регламентом і кожен народний депутат самостійно визначитися щодо закону.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усі сподівалися,що ми порушимо Регламент? Що ми підемо так, як комусь буде зручно? Ні, ми пішли по закону. Пройшов комітет, підготував правки, надав їх у залі, зала мала можливість їх вивчити. Зараз зала має право вирішити. Не має права вирішувати Разумков, Стефанчук, Корнієнко, Геращенко, Герасимов, Порошенко, Рабінович, Бойко, Рахманін, Батенко або хтось інший, кого я не назвав. Рішення будуть прийматися більшістю”, - підкреслив спікер.

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Він нагадав, що рішення щодо голосування чи не голосування за законопроєкт кожен народний депутат прийматиме самостійно й закон ухвалюватиме вся ВР.

“Я розумію, що хтось хоче політичного піару, я теж прийшов із цього ринку, я розумію, що таке піар. Однак я думаю, що піар не повинен бути вище, ніж державницька позиція! У кожного вона своя: хтось підтримує ринок землі, хтось — проти, однак давайте поважати один одного, давайте поважати домовленості”, - закликав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Перед цим у президії парламенту сталася штовханина між депутатами із фракцій «Батьківщина» і «Слуга народу».

Голова ВР Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години. Після цього депутати відновили роботу в сесійній залі, але члени фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуни і президії.

Під час планової півгодинної перерви, що розпочалася о 12:00, також відбулася нарада голів фракцій у спікера.

Парламент продовжив роботу до 19-30.

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