Разумков запевняє, що закон про ринок землі ухвалять за регламентом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що рішення щодо закону про ринок землі прийматиметься згідно з Регламентом і кожен народний депутат самостійно визначитися щодо закону.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усі сподівалися,що ми порушимо Регламент? Що ми підемо так, як комусь буде зручно? Ні, ми пішли по закону. Пройшов комітет, підготував правки, надав їх у залі, зала мала можливість їх вивчити. Зараз зала має право вирішити. Не має права вирішувати Разумков, Стефанчук, Корнієнко, Геращенко, Герасимов, Порошенко, Рабінович, Бойко, Рахманін, Батенко або хтось інший, кого я не назвав. Рішення будуть прийматися більшістю”, - підкреслив спікер.

Він нагадав, що рішення щодо голосування чи не голосування за законопроєкт кожен народний депутат прийматиме самостійно й закон ухвалюватиме вся ВР.

“Я розумію, що хтось хоче політичного піару, я теж прийшов із цього ринку, я розумію, що таке піар. Однак я думаю, що піар не повинен бути вище, ніж державницька позиція! У кожного вона своя: хтось підтримує ринок землі, хтось — проти, однак давайте поважати один одного, давайте поважати домовленості”, - закликав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Перед цим у президії парламенту сталася штовханина між депутатами із фракцій «Батьківщина» і «Слуга народу».

Голова ВР Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години. Після цього депутати відновили роботу в сесійній залі, але члени фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуни і президії.

Під час планової півгодинної перерви, що розпочалася о 12:00, також відбулася нарада голів фракцій у спікера.

Парламент продовжив роботу до 19-30.