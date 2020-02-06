Під Радою та Офісом Президента - мітинги проти земельної реформи

Зранку 6 лютого під Офісом Президента на вулиці Банковій у Києві відбувся мітинг аграріїв проти впровадження ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Загалом на мітинг зібралося до 300 осіб, які вимагали від Президента Володимира Зеленського зустрітися з аграріями та "дослухатися" до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі.

Акція біля Офісу Президента / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Потім мітингувальники перейшли на вулицю Грушевського під Верховну Раду. Наразі на площі Конституції зібралося понад 3000 осіб, які продовжують акцію протесту.

Акція під стінами Парламенту / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Серед учасників акції - представники політичних партій «Свобода» та «Батьківщина», Національного корпусу, руху «Традиція і порядок» та аграрії.

Учасники акції тримають в руках прапори партій та рухів, висловлюють протест проти законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку упродовж року.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні і в цілому цей законопроєкт.

Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Раніше сьогодні депутатська фракція "Слуга народу" під час засідання за участю Президента Володимира Зеленського дійшла узгодженого рішення стосовно підтримки законопроєкту про ринок землі, і члени фракції налаштовані працювати упродовж всієї ночі задля розгляду поправок до нього, зазначив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.