Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки через анонсовані кілька масових акцій.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

“Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у середмісті столиці, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування”, - йдеться у повідомленні.

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У центральній частині Києва на сьогодні анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.