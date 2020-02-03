Військова допомога, водійські права і ЗВТ: підсумки переговорів Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали спільну заяву за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

Спільна заява підтверджує незмінність підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України та визначає пріоритетні завдання в усіх сферах розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства (зокрема політичній, безпековій, військовій, торговельно-економічній та оборонно-промисловій), реалізація яких сприятиме посиленню прагматичної складової стратегічного партнерства між двома країнами.

Також у присутності президентів України та Туреччини була підписана низка міжурядових документів.

"Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", – заявив Зеленський.

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Так, у присутності президентів України та Туреччини було підписано Угоду про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.

Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.

Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мухтерем Індже підписали угоду між урядами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Зазначається, що документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних посвідчень водія для громадян України й Туреччини, які постійно або тимчасово проживають на території держави іншої договірної сторони.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Президенцією з управління на випадок катастроф та надзвичайних ситуацій МВС Турецької Республіки. Документом передбачено посилення співпраці в галузі запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків.

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Крім того, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов та Директор дирекції державних архівів при президенті Туреччини Угюр Унал підписали Протокол про співробітництво. Документ налагоджує, посилює та розвиває взаємовигідний і конструктивний діалог між архівними установами України та Туреччини.

Фото: Офіс Президента