Зеленський та Ердоган провели у Києві Стратегічну раду високого рівня
Про це інформує офіційний сайт глави держави.
Під час засідання президенти обговорили зміцнення співпраці у різних галузях, зокрема збільшення обсягів торгівлі та підписання Угоди про зону вільної торгівлі, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції.
"Ми про все говорили: і про дороги, і про житловий фонд, і про підприємства. Маємо детальніше розглянути транспортну інфраструктуру", – заявив Зеленський, коментуючи залучення турецьких інвестицій в українську економіку.
Водночас повідомляється, що міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав турецьку сторону нарощувати інвестиції в українські проєкти. Він зауважив, що Україна збільшуватиме кількість морських концесійних проєктів і сподівається на участь в них турецьких компаній.
Окрім того, на засіданні наголосили на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу через газопровід TANAP та постачання скрапленого газу.
Також Зеленський і Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між Україною й Туреччиною.
Пресслужба Президента повідомляє, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі. "Принципово важливим для нас було заручитися підтримкою Туреччини в питанні збереження суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перебуває з візитом в Україні.
Фото: president.gov.ua