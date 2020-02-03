Зеленський та Ердоган провели у Києві Стратегічну раду високого рівня

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана у Києві відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня.

Про це інформує офіційний сайт глави держави.

Під час засідання президенти обговорили зміцнення співпраці у різних галузях, зокрема збільшення обсягів торгівлі та підписання Угоди про зону вільної торгівлі, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції.

"Ми про все говорили: і про дороги, і про житловий фонд, і про підприємства. Маємо детальніше розглянути транспортну інфраструктуру", – заявив Зеленський, коментуючи залучення турецьких інвестицій в українську економіку.

Читайте також: Милованов обговорив з міністром Туреччини потреби підприємців обох країн

Водночас повідомляється, що міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав турецьку сторону нарощувати інвестиції в українські проєкти. Він зауважив, що Україна збільшуватиме кількість морських концесійних проєктів і сподівається на участь в них турецьких компаній.

Окрім того, на засіданні наголосили на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу через газопровід TANAP та постачання скрапленого газу.

Також Зеленський і Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між Україною й Туреччиною.

Читайте також: Зеленський зустрівся з Ердоганом у Маріїнському палаці

Пресслужба Президента повідомляє, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі. "Принципово важливим для нас було заручитися підтримкою Туреччини в питанні збереження суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перебуває з візитом в Україні.

Фото: president.gov.ua