Милованов обговорив з міністром Туреччини потреби підприємців обох країн

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов та міністр торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан обговорили питання посилення діалогу у торгівлі і потреби українських та турецьких підприємців.

Як повідомив Милованов у Facebook, їхня зустріч відбулась у ході візиту турецької делегації на чолі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Україну.

"Зустрівся сьогодні із міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан... Говорили про інтенсифікацію діалогу у торгівлі на міжурядовому рівні, про збільшення товарообігу між країнами, про потреби українських та турецьких підприємців. Ключові позиції - доступ с/г продукції на ринки Туреччини, обмін митною інформацією для спрощення митного контролю та боротьби з контрабандою, а також питання інвестиції", - написав Милованов.

Він зауважив, що поступово Україна прямує до підписання зони вільної торгівлі з Туреччиною: "Сьогодні буде підписаний меморандум між нашими міністерствами. Він описує конкретні питання, які потрібно обговорити для укладення угоди про вільну торгівлю".

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Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідує Україну з офіційним візитом.