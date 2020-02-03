Україна і Туреччина підписали угоду в оборонній сфері

Міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр фінансів та казначейства Турецької Республіки Берат Албайрак підписали Угоду про співробітництво у сфері оборони, яка передбачає співпрацю за п’ятьма напрямками.

Про це Загороднюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні разом з міністром фінансів та казначейства Турецької Республіки Бератом Албайраком підписали Угоду про співробітництво у сфері оборони. Передусім, це розширення українсько-турецького співробітництва в оборонній галузі за такими напрямами: спільне виробництво високоточних протитанкових засобів; ремонт та технічна підтримка вертольотів; постачання авіаційних двигунів; співпраця у галузі протидії безпілотним авіаційним комплексам; транспортна авіація та тренажерні комплекси", - поінформував Загороднюк.

За словами очільника оборонного відомства, тісна співпраця з турецькими партнерами допоможе підвищити рівень безпеки України на морському південному кордоні - в акваторії Чорного моря. Крім того, покращить спроможності протиповітряної оборони в рамках спільної участі у Програмах НАТО.

Зазначається, що для реалізації практичної частини положень підписаної угоди вже заплановані візити міністра національної оборони Хулусі Акара в Україну, а також делегації Міністерства оборони України до Туреччини.

Загороднюк нагадав, що з 2016 року турецькі партнери прийняли 800 українців для безкоштовного оздоровлення. Також він подякував за фахову підготовку українських військових в навчальних закладах Турецької Республіки, матеріально-технічну допомогу для розвитку обороноздатності України.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 3 лютого, з візитом перебувають президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та турецькі урядовці.