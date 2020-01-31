Україна працює над підготовкою зустрічі Зеленського з прем'єром Угорщини — Кулеба

Українська сторона працює над організацією і змістовним наповненням зустрічі Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Ми — я, міністр закордонних справ, Офіс Президента — всі працюємо над тим, щоб зустріч між прем’єр-міністром Угорщини і Президентом України відбулась. Але вони мають на ній про щось домовитися, а домовленості такого масштабу потрібно дуже ретельно готувати", - сказав він.

Коментуючи заяву Орбана про те, що Угорщина "чекає своєї черги" на зустріч з Президентом України, Кулеба зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини — занадто значна політична фігура, щоб "чекати в черзі".

"Просто у прем’єр-міністра чудове почуття гумору. По-моєму, це була шикарна дипломатична заява. Я вкотре оцінив дипломатичний талант Віктора Орбана", - зазначив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Він нагадав, що українська сторона місяцями надсилала Угорщині дуже чіткі сигнали, у тому числі публічні, про те, що хоче нормальної предметної розмови, спрямованої на пошук рішення, яке влаштує обидві сторони.

За словами Кулеби, він особисто "сто тисяч разів" наголошував, що так, як було до ухвалення закону про середню освіту у 2017 році, вже не буде, але про те, як буде, можна домовитися в рамках українського законодавства і з повагою до інтересів Угорщини і України.

"Вершиною цієї комунікації було новорічне привітання Президента України, в якому він сказав кілька фраз угорською мовою. І після цього Прем’єр-міністр Орбан нас почув і відчув, що це і є момент, коли треба відповісти. Водночас, важливо, що це було звернення, передусім, до угорської меншини - українських громадян угорського походження. І коли будемо зустрічатися з угорськими партнерами, будемо конкретно говорити про проєкти, які вестимуть до розвитку Закарпаття", - повідомив Кулеба.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 9 січня заявив, що відносини між Україною і Угорщиною може поліпшити особиста зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

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Відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення Верховною Радою Закону "Про освіту" 5 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розширено використання державної мови в шкільному навчанні.

Після цього Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Будапешт блокував засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту", яким серед інших питань, врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.