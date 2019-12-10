В Угорщині чекають на зустріч Зеленського та Орбана

В Угорщині чекають на зустріч Зеленського та Орбана

Укрінформ
В Угорщині чекають на зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це сказав Іштван Грежа, уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпаття, на зустрічі з представниками ЗМІ на Берегівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чекаємо на зустріч Зеленського та Орбана. Те, що ми бачимо зараз в україно-угорських відносинах, фактично, є результатом марного очікування змін після виборів в Україні. Але треба сказати, що зміни для покращення стосунків між країнами не відбулися ні в одній зі столиць — ні в Києві, ні в Будапешті", - сказав Грежа.

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Він заявив, що дату та час зустрічі обиратиме Президент України.

"Про це наголосив Віктор Орбан ще восени, він готовий будь-коли зустрічатися із Зеленським", - сказав Грежа.

Як повідомляв Укрінформу, відносини України та Угорщини ускладнилися після ухвалення Верховною Радою Закону "Про освіту". Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

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Відтоді в Будапешті блокують засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

Фото: Офіс Президента

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