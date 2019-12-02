Послу Угорщини вручили ноту через заяви про "автономію" та блокування Комісії Україна–НАТО

Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто у понеділок вручили ноту протесту у зв'язку з його заявами щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"2 грудня до МЗС України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому - у зв’язку з інтерв’ю від 28 листопада – було зазначено про неприйнятність його заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО. Вручено ноту протесту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією.