У заяві Франції про Східне партнерство немає нічого сенсаційного - Кулеба

Нещодавня заява Франції, що співпраця в рамках Східного партнерства не означає перспективи членства в ЄС, не містить нічого сенсаційного, бо цей формат ніколи його не передбачав.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Нічого сенсаційного у французькій заяві немає. Я вам відкрию “таємницю” - Східне партнерство ніколи не передбачало перспективи членства в ЄС", - сказав він.

У цьому контексті Кулеба зауважив, що треба жити не надіями на членство, а конкретними цілями і шукати шляхи їх досягнення.

"А всі ці мрії: скажіть нам щось, пообіцяйте… Мені особисто не потрібно, щоб хтось із ЄС підтверджував європейську перспективу України, бо я знаю, що вона в України є. Ми європейська держава, яка має досягнути відповідності критеріям вступу, побудувати Європу тут, щоб ані українець у Німеччині, ані німець в Україні не помічали істотної різниці в якості життя. А досягти цього можна лише рухаючись до членства в ЄС – іншого шляху немає!" - наголосив профільний віцепрем'єр.

Він також привернув увагу до того, що в українських ЗМІ розійшлася позиція Франції, але навіть не офіційна, а лише цитати з так званих дискусійних записок.

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"Тим більше, це не позиція всіх держав-членів ЄС і не позиція Європейської комісії. Про це дуже важливо пам’ятати", - підкреслив Кулеба.

Водночас він констатував, що в окремих країнах-членах ЄС, "насамперед тих, які знаходяться в західній частині Європи", все ще існує певна «картинка», що Україна десь там, поруч з Росією, і має розглядатися виключно в такому контексті.

"Але якщо ми не будемо смикатися з боку в бік, а надалі продовжуватимемо рухатись обраним шляхом, надалі крок за кроком відриватимемося від політичного й економічного “русского мира”, то усвідомлення, що ми “свої”, згодом неминуче прийде і до цих країн", - переконаний віцепрем'єр.