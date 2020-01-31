Проти "прощення" Росії у ПАРЄ виступили делегації низки країн

Делегації різних країн у Парламентській асамблеї Ради Європи підписали декларацію про незгоду з рішенням щодо підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько у Facebook.

"Українська делегація в ПАРЄ та наші друзі з країн Балтік+ та представники делегацій Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ та вимогу виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ та ситуації з правами людини всередині Росії", - написала Ясько.

Голова української делегації також зауважила, що підписи під декларацією поставили делегати від усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ: Європейської народної партії, соціалістів, лібералів, консерваторів.

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"Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи і вважають, що "діалог" (насправді "прощення") Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ", - підкреслила Ясько.

Вона також оприлюднила текст декларації. У документі, зокрема, йдеться, що підписанти не погоджуються з затвердженням повноважень російської делегації і очікують, що Російська Федерація у відповідь дотримуватиметься положень Європейської конвенції з прав людини у повному обсязі та виконає вимоги Резолюцій Парламентської асамблеї №1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015) і 2292 (2019).

"Ці резолюції засуджують анексію Криму через порушення статті 3 Статуту, триваючу військову агресію Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, невиконання Російською Федерацією резолюцій 1633 (2008), 1647 (2009), 1664 (2009), 1683 (2009), 1648 (2009) і 1916 (2013), що стосуються окупації грузинських регіонів Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, та констатують "максимальне занепокоєння" становищем кримських татар", - йдеться у тексті декларації.

Підписанти вимагають від РФ виконати резолюції, зокрема, №2297 (2019) і №2252 (2019), що стосуються ерозії демократії всередині Російської Федерації.

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"Ми вимагаємо, щоб усі порушення прав людини, які були здійснені всупереч ЄКПЛ, були негайно розглянуті новоприбулою делегацією та російським урядом, та ми продовжуємо вважати, що хронічне порушення ЄКПЛ та триваюча окупація частини територій України та Грузії зберігає можливість для накладення нових санкцій на представників Російської Федерації", - йдеться у декларації.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.