ПАРЄ назвала РФ агресором та визнала стороною Мінських домовленостей

Парламентська асамблея Ради Європи вкотре закликала Росію припинити військову агресію проти України та визнала РФ стороною Мінських домовленостей.

Про це йдеться в ухваленій під час зимової сесії ПАРЄ резолюції щодо прогресу країн, які перебувають під моніторингом Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Російська Федерація повинна повністю виконати Мінські домовленості, стороною якої є РФ, припинити військове втручання, а також підтримку нелегальних збройних формувань у східній Україні", - йдеться у документі.

Серед інших вимог до російської сторони резолюція вказує на необхідність вжиття конкретних заходів, спрямованих на усунення занепокоєнь відносно погіршення прав людини і верховенства права; усунення юридичних перепон для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини; повної співпраці із нідерландською прокуратурою у притягненні до відповідальності причетних до збиття літака рейсу МН17; повної співпраці з міжнародною спільнотою у розслідуванні убивства Бориса Нємцова.

Також ПАРЄ вимагає від Росії припинити нелегальну анексію Криму і виконати усі резолюції, які були ухвалені у відповідь на агресію проти України.

Окремо у резолюції висловлюється занепокоєння Асамблеї щодо «військової агресії у східній Україні».

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.