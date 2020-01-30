ПАРЄ назвала РФ агресором та визнала стороною Мінських домовленостей

ПАРЄ назвала РФ агресором та визнала стороною Мінських домовленостей

Резолюція
Укрінформ
Парламентська асамблея Ради Європи вкотре закликала Росію припинити військову агресію проти України та визнала РФ стороною Мінських домовленостей.

Про це йдеться в ухваленій під час зимової сесії ПАРЄ резолюції щодо прогресу країн, які перебувають під моніторингом Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Російська Федерація повинна повністю виконати Мінські домовленості, стороною якої є РФ, припинити військове втручання, а також підтримку нелегальних збройних формувань у східній Україні", - йдеться у документі.

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Серед інших вимог до російської сторони резолюція вказує на необхідність вжиття конкретних заходів, спрямованих на усунення занепокоєнь відносно погіршення прав людини і верховенства права; усунення юридичних перепон для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини; повної співпраці із нідерландською прокуратурою у притягненні до відповідальності причетних до збиття літака рейсу МН17; повної співпраці з міжнародною спільнотою у розслідуванні убивства Бориса Нємцова.

Також ПАРЄ вимагає від Росії припинити нелегальну анексію Криму і виконати усі резолюції, які були ухвалені у відповідь на агресію проти України.

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Окремо у резолюції висловлюється занепокоєння Асамблеї щодо «військової агресії у східній Україні».

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

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