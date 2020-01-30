Пробачений Крим і забаганка Толстого. ПАРЄ в новому тренді

Січнева сесія Парламентської асамблеї Ради Європи проходить цього тижня за кардинально оновлених політичних обставин

Нова делегація України вперше приїхала до Страсбурга після позачергових минулорічних виборів до Верховної Ради. Російські депутати продовжують торжествувати після свого повернення до Асамблеї за сприяння західних лобістів.

АНТИРЕКОРДИ ТА ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЕЛІТ

Нинішня ПАРЄ ввійде в історію парламентського виміру діяльності та співробітництва у Раді Європи щонайменше за двома встановленими антирекордами, або, принаймні, неординарними рішеннями. Це одночасне оскарження повноважень безпрецедентної кількості національних делегацій. А також, вперше в історії, коли країна-член Євросоюзу – Польща – була піддана моніторингу за порушення демократичних цінностей та посягання на верховенство права у сфері судочинства і юстиції.

Сьогодні Асамблея, як переважно «м'який» майданчик «примушення» до демократії, дуже чутливо і точно віддзеркалює справжні думки і прагнення європейських політичних еліт. На жаль, матеріальна і політична ціна, яку готовий платити міжнародний злочинець – Росія – переважають цінності, що повинні відстоювати організація та її країни-члени.

Безумовне протягування російської делегації до Парламентської асамблеї у червні 2019 року підірвало авторитет і довіру до Ради Європи. Але це не засмучує й не надто хвилює нинішню кон'юнктурну більшість, цинічне російське лобі в організації, які продовжують лінію поведінки відносно РФ, що нібито нічого не сталося.

Але це не означає, що росіяни в ПАРЄ почуваються цілком комфортно та не мають проблем. І нинішня сесія лише підтвердила – боротьба продовжується, Кремлю не вдалося примусити Асамблею мовчати та не помічати триваючі агресії, окупації, порушення міжнародного права і права людини. Це, власне, й показало політичне протистояння за повноваження делегації РФ у ПАРЄ та посаду віцепрезидента за російською квотою. Нинішня адекватна меншість не без проміжного успіху намагалася їх оскаржити в умовах протидії не лише із самою Росією, але й за супротиву нібито союзників на Заході.

«БАЛТІК+» ПРОТИ МОСКВИ

Сюрприз для російської делегації підготували партнери у складі неформальної групи «Балтік+», яка була створена у відповідь на безумовне повернення делегації РФ до Асамблеї. Представники Латвії, Литви, Естонії, Грузії та України ініціювали оскарження повноважень росіян за двома можливими підставами: змістовною (або по суті) та регламентною. Питання підтвердження повноважень розглядається завжди першим на початку кожної сесії.

Емануеліс Зінгеріс

Підставу по суті представив друг України, ветеран литовської політики і ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс. У своїй аргументації він нагадав, що Росія не виконала жодної з резолюцій Асамблеї, ухвалених із 2014 року у відповідь на агресію проти України, окупацію Криму, порушення міжнародного права та прав людини.

Про порушення регламентних процедур заявила представниця Латвії Марія Голубєва. Вона звернула увагу, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, у тому числі на території анексованого Криму. Тому протиправне голосування жителів півострова вплинуло на склад Держдуми, а, відтак, на формування російської делегації в ПАРЄ, що суперечить міжнародному праву та статуту самої Ради Європи.

ПРОЦЕДУРНИЙ СПАМ

Із Росією – все зрозуміло й послідовно. Але ратифікація повноважень решти країн обернулася справжнім процедурним спамом. Були оскаржені повноваження ще восьми (!) членів Асамблеї. Відносно шести – Швейцарії, Швеції, Польщі, Португалії, Північної Македонії та Сан Марино – головною причиною депутати, які ініціювали цю процедуру, визначили недотримання гендерного балансу, тобто наявність меншої кількості жінок у складі делегацій. Відносно Іспанії та Молдови – йшлося про непропорційну політичну конфігурацію поміж членів делегацій. І хоча ці делегації вже наступного дня були допущені до роботи, гендерна рівність перемогла – це був безпрецедентний випадок в історії ПАРЄ, і добрий урок національним парламентам на майбутні сесії.

СЕНАТОР-КОМУНІСТ ТА СПРАВЖНІЙ ЛІБЕРАЛІЗМ СПІКЕРА

Проект резолюції про ратифікацію повноважень делегації РФ для моніторингового комітету (це щодо розгляду підстави по суті) було доручено підготувати відомому в європейських парламентських колах проросійському сенатору-комуністу із Нідерландів Тіну Коксу.

Тіні Кокс

Це було із самого початку невигідне і програшне для антиросійського лобі в Асамблеї рішення. Очікувано, що Кокс у своїй резолюції рекомендував ратифікувати повноваження РФ. Серед аргументів – він побачив прогрес в імплементації Мінських домовленостей, а також у виконанні Росією резолюцій, ухвалених ПАРЄ у відповідь на російську агресію проти України (насправді – жодним чином нічого не виконано); повернення 24 українських моряків за процедурою обміну; а також, що найбільш цинічно, – той факт, що російська сторона сплатила борг перед бюджетом організації.

Також позитивним для російської делегації був висновок і регламентного комітету, який розглянув процедурні підстави оскарження повноважень РФ. На думку комітету, проведення нелегальних виборів на території Криму не є підставою для позбавлення повноважень російської делегації. Відтак, за такою логікою, у комітеті не проти, щоб одна країна здійснювала агресію проти іншої, захоплювала, колонізувала окуповані території інших суверенних держав, а потім спокійно і безперешкодно працювала у демократичних міжнародних організаціях.

Російське питання у сесійній залі модерував уже новообраний цього тижня президент ПАРЄ – бельгійський сенатор Рік Дамс. Представник політичної групи лібералів виявився настільки лояльним, що без вагань поставив на голосування прохання голови російської делегації Петра Толстого перенести розгляд повноважень на один день раніше. За словами Толстого, мовляв, більшість російських депутатів планує вже у середу відбути зі Страсбурга, а тому вони вже не можуть працювати в Асамблеї до кінця тижня. «Переконлива» причина, нечувана парламентська дисциплінованість держдумівців і лібералізм бельгійського спікера – все сприяло задоволенню будь-яких примх дорогих московських гостей.

ІНДУЛЬГЕНЦІЯ ДЛЯ ПУТІНА В ОБМІН НА ПОВНОВАЖЕННЯ В ПАРЄ

Під час дебатів адекватні депутати, особливо представники України, Великої Британії, Грузії, Литви, вкотре намагалися донести колегам, що Росія жодним чином не змінює і не планує змінювати свою агресивну поведінку, продовжує порушувати міжнародне право, репресує власних громадян, а тому – грубо порушує статут Ради Європи і не може бути рівноправним партнером у колі європейських демократій.

Постійна делегація Верховної Ради України в ПАРЄ

Народний депутат України Сергій Соболєв нагадав колегам, що саме присутні у сесійній залі представники Держдуми одноголосно підтримали у 2014 році запит Путіна на застосування збройних сил РФ на території України, тим самим видавши індульгенцію на військову агресію та вбивства більше 13 тисяч українців.

Але голосування для проросійського лобі пройшло штатно: 96 – «за», 44 – «проти» та 7 – «утрималися». Повноваження були підтримані.

Коментуючи такий розвиток подій, голова української постійної делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько висловила думку, що європейцям не вистачає «інформації, спілкування та реальних фактів». Вона наголосила, що треба активніше працювати далі, щоб «світ нас чув».

ДО ПРЕЗИДІЇ – НЕ НА «БІЛОМУ КОНІ»

Резонансною стала й процедура обрання одіозного депутата Держдуми Петра Толстого на пост віцепрезидента ПАРЄ. Загалом Асамблея має 20 таких посад. Кожна країна має свою квоту та черговість. Віцепрезиденти, як правило, обираються щороку автоматично. Тобто процес загалом не має нести значного політичного резонансу, а є суто технічною рутиною. Цього разу так і сталося із 19-ма кандидатами, включаючи представника України, народного депутата Олександра Мережка.

Петро Толстой

Але російського представника українцям вдалося тимчасово заблокувати та пустити, так би мовити, за повною процедурою. Кандидатуру Толстого заперечила народний депутат України Марія Мезенцева. Тому, хто відслідковує публічні виступи росіянина (особливо, коли він був телевізійною зіркою на одному із пропагандистських російських каналів), добре відомі антисемітські й неприпустимі до інших націй та держав вислови Толстого. Це абсолютно несумісно зі статусом віцепрезидента найбільш демократичної асамблеї у світі.

Таким чином тільки з третьої спроби російський представник, після таємного голосування, заповнив свою квоту в президії ПАРЄ. Але, як сказав народний депутат Олексій Гончаренко, туди він потрапив «не на білому коні». А призначення Толстого, переконаний український політик, вкотре засвідчило поглиблення кризи організації та європейських цінностей.

Результати голосувань на підтвердження повноважень російської делегації, а також непереважна підтримка представника РФ на пост віцепрезидента ПАРЄ – відображають приблизну конфігурацію й баланс сил у ставленні до агресора у Парламентській асамблеї, а також серед європейських політичних і парламентських еліт загалом. Це засвідчує, що сьогодні російські гроші, брехня, маніпуляції та зухвалість перемагають (купують) ослаблені європейські цінності. А Рада Європи та її статутні органи продовжують втрачати авторитет, вплив і довіру.

Андрій Лавренюк, Страсбург