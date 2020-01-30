Українська делегація у ПАРЄ не йшла на жодні контакти з росіянами – Ясько

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії напрацьовувала контакти з колегами, окрім представників російської делегації.

Про це заявила українським журналістам голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На жодні контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли у комітетах і політичних групах піднімаються питання зі сторони РФ – ми відповідаємо на це", - зауважила голова української делегації в ПАРЄ.

Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зауважила, що "говорити про перемоги не можна, але старт є позитивним".

Ясько також повідомила, що на зимовій сесії Асамблеї члени української делегації зареєстрували три нові ініціативи: дві, пов'язані з екологією; дві – про права жінок.

"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати у політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, чи не погоджується – переконувати", - розповіла народний депутат.

Ясько додала, що далі на українську делегацію очікує велика робота з аналізу зимової сесії та опрацювання стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї.

"Треба аналізувати та розробляти стратегію. Як доносити позицію до тих делегацій, які нас не підтримують", - заявила народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.