Українська делегація у ПАРЄ не йшла на жодні контакти з росіянами – Ясько
Про це заявила українським журналістам голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"На жодні контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли у комітетах і політичних групах піднімаються питання зі сторони РФ – ми відповідаємо на це", - зауважила голова української делегації в ПАРЄ.
Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зауважила, що "говорити про перемоги не можна, але старт є позитивним".
Ясько також повідомила, що на зимовій сесії Асамблеї члени української делегації зареєстрували три нові ініціативи: дві, пов'язані з екологією; дві – про права жінок.
"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати у політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, чи не погоджується – переконувати", - розповіла народний депутат.
Ясько додала, що далі на українську делегацію очікує велика робота з аналізу зимової сесії та опрацювання стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї.
"Треба аналізувати та розробляти стратегію. Як доносити позицію до тих делегацій, які нас не підтримують", - заявила народний депутат.
Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.