Українська делегація залишиться в ПАРЄ: Ясько назвала напрямки роботи

Українська делегація залишиться працювати в Парламентській асамблеї Ради Європи, попри ратифікацію повноважень делегації Росії.

Про це написала у Facebook голова української делегації, нардеп від Слуги народу Єлизавета Ясько.

"Я вважаю, що нинішнє голосування не розв’язує, а поглиблює кризу в Організації. Повторювати мантру про діалог з державою-агресором — це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них — це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це "новою нормальністю"", — написала нардеп у Facebook.

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Ясько також окреслила три напрямки роботи української делегації в ПАРЄ:

виконання мандату, отриманого від Верховної Ради;

протидія поширенню Росією фейків і пропаганди з трибуни ПАРЄ;

відновлення авторитету Ради Європи, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права.

Як повідомляв Укрінформ, у 27 січня у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військові агресії та окупації в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Підставу за процедурою оприлюднила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. Відтак, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.