ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації.

Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів, 44 проголосували проти та 7 утрималися, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Асамблея зазначає, що упродовж попередніх шести місяців, після повернення російської делегації до ПАРЄ, деякі рекомендації були виконані РФ. Зокрема, були повернуті у межах обміну заручниками 24 українські моряки, протиправно захоплені у Керченській протоці… Певного прогресу було досягнуто в імплементації Мінських домовленостей», - пояснюються у резолюції деякі мотиви ратифікації повноважень.

Зазначається, що готуються подальші обміни утримуваними особами між Україною і РФ.

Окремо у документі наголошується, що російська сторона сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.

ПАРЄ також відзначає, що нині триває моніторинг процесу виконання Росією низки резолюцій - доповідь буде оприлюднена пізніше цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, у 27 січня у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військові агресії та окупації в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Підставу за процедурою оприлюднила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. Відтак, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.